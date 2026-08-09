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WKN DE: A3D88N / ISIN: US02157E1064

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: AlTi Global präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AlTi Global öffnet am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,060 USD je Aktie gegenüber -0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AlTi Global in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 61,8 Millionen USD im Vergleich zu 52,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,270 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,540 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 298,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 256,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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