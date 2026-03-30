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AlTi Global Aktie

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WKN DE: A3D88N / ISIN: US02157E1064

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: AlTi Global stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AlTi Global präsentiert am 31.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AlTi Global noch ein Verlust pro Aktie von -0,750 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll AlTi Global 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 86,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 64,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AlTi Global 52,8 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,280 USD, gegenüber -1,590 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 254,9 Millionen USD im Vergleich zu 207,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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