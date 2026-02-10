Ausblick: Altia legt Quartalsergebnis vor

Altia wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,244 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,87 Prozent auf 201,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Altia noch 205,3 Millionen EUR umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,360 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,160 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 664,9 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 692,0 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at