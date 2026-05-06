Ausblick: Altice USA A legt Quartalsergebnis vor

Altice USA A wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,114 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,15 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Altice USA A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,07 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,431 USD, gegenüber -4,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 8,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,59 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at