Altice US a Aktie
WKN DE: A2DTR8 / ISIN: US02156K1034
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Altice USA A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Altice USA A lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Altice USA A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,151 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,576 USD im Vergleich zu -4,000 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 8,14 Milliarden USD, gegenüber 8,59 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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