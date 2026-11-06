Altice US a Aktie
WKN DE: A2DTR8 / ISIN: US02156K1034
|
06.11.2026 07:01:06
Ausblick: Altice USA A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Altice USA A wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Altice USA A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,470 USD je Aktie erwirtschaftet.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,11 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Altice USA A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,99 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -8,098 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,000 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,10 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,59 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Altice USA Inc Registered Shs -A-
|
06.11.26
|Ausblick: Altice USA A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Altice USA A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Altice USA Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Altice USA Inc Registered Shs -A-
|0,67
|27,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.