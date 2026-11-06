Altice US a Aktie

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WKN DE: A2DTR8 / ISIN: US02156K1034

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06.11.2026 07:01:06

Ausblick: Altice USA A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Altice USA A wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Altice USA A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,11 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Altice USA A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,99 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -8,098 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,000 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,10 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,59 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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