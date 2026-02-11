Ausblick: Altice USA A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Altice USA A wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,005 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Altice USA A noch -0,120 USD je Aktie verloren.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,24 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Altice USA A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,13 Milliarden USD aus.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,843 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 8,55 Milliarden USD, gegenüber 8,95 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at