Altimmune Aktie

Altimmune für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5Z6 / ISIN: US02155H2004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 07:01:06

Ausblick: Altimmune stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Altimmune lädt am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,234 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Altimmune in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 100 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,976 USD im Vergleich zu -1,340 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Altimmune Inc Registered Shs

mehr Nachrichten