Ausblick: Altimmune stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Altimmune lädt am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,234 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Altimmune in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 100 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,976 USD im Vergleich zu -1,340 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at