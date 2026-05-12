Altimmune Aktie

Altimmune für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5Z6 / ISIN: US02155H2004

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Altimmune veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Altimmune wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,242 USD gegenüber -0,260 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,068 USD, gegenüber -1,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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