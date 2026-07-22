Altisource Portfolio Solutions Aktie

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WKN DE: A0X9T0 / ISIN: LU0445408270

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Altisource Portfolio Solutions SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Altisource Portfolio Solutions SA präsentiert am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,200 USD aus. Im letzten Jahr hatte Altisource Portfolio Solutions SA einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Altisource Portfolio Solutions SA mit einem Umsatz von insgesamt 42,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,15 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,870 USD aus. Im Vorjahr waren 0,150 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 191,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 161,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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