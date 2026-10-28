Ausblick: Altisource Portfolio Solutions SA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Altisource Portfolio Solutions SA äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,180 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 50,6 Millionen USD – ein Plus von 27,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Altisource Portfolio Solutions SA 39,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,760 USD, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 199,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 161,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at