Ausblick: Altius Minerals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Altius Minerals stellt am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,137 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,82 CAD erwirtschaftet worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,5 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 109,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,408 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,16 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 58,4 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 37,3 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at