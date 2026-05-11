Ausblick: Altius Minerals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Altius Minerals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,176 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Altius Minerals 0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Altius Minerals in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 151,53 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 26,4 Millionen CAD im Vergleich zu 10,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,737 CAD im Vergleich zu 6,45 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 92,2 Millionen CAD, gegenüber 40,5 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at