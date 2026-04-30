Ausblick: Altria mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Altria stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Altria in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,58 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,62 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,12 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 20,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at