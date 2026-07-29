Altria Aktie

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WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

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Analysten vor Bilanz 29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Altria stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: Altria stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

So sehen die Prognosen der Experten für die Altria-Bilanz aus.

Altria äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Altria im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,41 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,35 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Milliarden USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,69 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,12 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 20,54 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 20,12 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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