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WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

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Vor Quartalszahlen 28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Altria veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: Altria veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Altria öffnet die Bücher – was Analysten in Aussicht stellen.

Altria stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,51 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,09 Prozent erhöht. Damals waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,25 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,31 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,67 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,12 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 20,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,12 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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