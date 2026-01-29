Altria Aktie

Altria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

Bilanzausblick 29.01.2026 12:11:00

Ausblick: Altria zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Altria zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Analysten haben ihre Prognosen für die Altria-Bilanz abgegeben.

Altria stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Altria im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,79 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,11 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,43 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,54 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 20,10 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 20,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Altria,Altria Group

