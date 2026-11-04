Ausblick: Altus Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Altus Group wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,664 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Altus Group ein EPS von 0,020 CAD je Aktie vermeldet.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 115,4 Millionen CAD gegenüber 133,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 13,42 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,48 CAD im Vergleich zu 8,46 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 458,4 Millionen CAD, gegenüber 502,9 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net