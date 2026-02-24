Ausblick: Altus Midstream Company Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Altus Midstream Company Registered A präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,273 USD. Dies würde einem Zuwachs von 2630,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Altus Midstream Company Registered A 0,010 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Altus Midstream Company Registered A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 433,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Altus Midstream Company Registered A 399,3 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,11 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,02 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,67 Milliarden USD, gegenüber 1,53 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at