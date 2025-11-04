Ausblick: Altus Midstream Company Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Altus Midstream Company Registered A stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,297 USD. Dies würde einer Verringerung von 15,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Altus Midstream Company Registered A 0,350 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 434,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 393,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,37 USD je Aktie, gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,75 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at