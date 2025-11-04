Altus Midstream Company Registered a Aktie
WKN DE: A2P75N / ISIN: US02215L2097
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Altus Midstream Company Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Altus Midstream Company Registered A stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,297 USD. Dies würde einer Verringerung von 15,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Altus Midstream Company Registered A 0,350 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 434,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 393,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,37 USD je Aktie, gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,75 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Altus Midstream Company Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Altus Midstream Company Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Altus Midstream Company Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Altus Midstream Company Registered A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Altus Midstream Company Registered A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Altus Midstream Company Registered A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Altus Midstream Company Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Altus Midstream Company Registered Shs -A-
|38,01
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.