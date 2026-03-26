Ausblick: Aluminum A präsentiert Quartalsergebnisse

Aluminum A lädt am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,132 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,00 Prozent verringert. Damals waren 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 61,00 Milliarden CNY gegenüber 63,29 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,61 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,838 CNY, gegenüber 0,720 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 239,89 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 236,42 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at