Ausblick: Aluminum präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aluminum wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.04.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,471 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aluminum ein EPS von 0,347 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 11,20 Prozent auf 10,24 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber 0,867 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 42,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,23 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at