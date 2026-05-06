Ausblick: Alvopetro Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alvopetro Energy lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,195 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 CAD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 17,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,7 Millionen CAD erzielt wurde.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,840 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,870 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 75,2 Millionen USD, gegenüber 75,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at