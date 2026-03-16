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Alvopetro Energy Aktie

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WKN DE: A3CSRV / ISIN: CA02255Q2099

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: Alvopetro Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alvopetro Energy gibt am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 15,3 Millionen USD für Alvopetro Energy, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 13,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,617 USD je Aktie, gegenüber 0,600 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 56,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 60,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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