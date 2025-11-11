Ausblick: Alvotech Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alvotech Registered wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,027 USD. Das entspräche einem Verlust von 35,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,020 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Alvotech Registered 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 116,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alvotech Registered 102,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,088 USD im Vergleich zu -0,870 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 610,3 Millionen USD, gegenüber 489,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

