Alvotech Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DK8U / ISIN: LU2458332611

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17.03.2026 07:01:06

Ausblick: Alvotech Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alvotech Registered wird am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,006 USD. Das entspräche einem Gewinn von 97,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,240 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 162,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alvotech Registered einen Umsatz von 151,2 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,081 USD, gegenüber -0,870 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 581,2 Millionen USD im Vergleich zu 489,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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