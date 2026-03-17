Alvotech Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DK8U / ISIN: LU2458332611
|
17.03.2026 07:01:06
Ausblick: Alvotech Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Alvotech Registered wird am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,006 USD. Das entspräche einem Gewinn von 97,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,240 USD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 162,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alvotech Registered einen Umsatz von 151,2 Millionen USD eingefahren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,081 USD, gegenüber -0,870 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 581,2 Millionen USD im Vergleich zu 489,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alvotech Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Alvotech Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.03.26
|Erste Schätzungen: Alvotech Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Alvotech Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Alvotech Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Alvotech Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Alvotech Registered Shs
|3,04
|-5,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dürfte abwartend in den Handel starten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird sich zum Auftakt zunächst kaum aus der Deckung wagen. Beim DAX zeichnet sich zum Auftakt ein überschaubares Minus ab. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.