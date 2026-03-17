Ausblick: Alvotech Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alvotech Registered wird am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,006 USD. Das entspräche einem Gewinn von 97,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,240 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 162,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alvotech Registered einen Umsatz von 151,2 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,081 USD, gegenüber -0,870 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 581,2 Millionen USD im Vergleich zu 489,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at