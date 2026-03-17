Ausblick: Alvotech Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alvotech Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh wird sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,061 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -2,590 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,50 Milliarden SEK gegenüber 1,63 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,765 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -9,200 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,38 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 5,18 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at