Ausblick: ALX Oncology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ALX Oncology wird am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,188 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll ALX Oncology nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,707 USD, gegenüber -1,900 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at