ALX Oncology Holdings Aktie
WKN DE: A2P79Z / ISIN: US00166B1052
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: ALX Oncology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ALX Oncology wird am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,188 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll ALX Oncology nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,707 USD, gegenüber -1,900 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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