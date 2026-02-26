Ausblick: ALX Oncology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ALX Oncology wird am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,363 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 34,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,550 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz liegen die Prognosen von 3 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,823 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,580 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at