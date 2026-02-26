ALX Oncology Holdings Aktie
WKN DE: A2P79Z / ISIN: US00166B1052
|
26.02.2026 07:01:06
Ausblick: ALX Oncology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ALX Oncology wird am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,363 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 34,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,550 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz liegen die Prognosen von 3 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,823 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,580 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ALX Oncology Holdings Inc Registered Shs
|
26.02.26
|Ausblick: ALX Oncology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: ALX Oncology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu ALX Oncology Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|ALX Oncology Holdings Inc Registered Shs
|2,35
|-2,89%