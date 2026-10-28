Alzchem Group Aktie
WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alzchem Group legt Quartalsergebnis vor
Alzchem Group wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,43 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Alzchem Group einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 143,4 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alzchem Group einen Umsatz von 137,3 Millionen EUR eingefahren.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,54 EUR je Aktie, gegenüber 6,28 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 608,7 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 562,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
06:55
|EQS-News: Alzchem increases sales and profitability in the first nine months of 2026 (EQS Group)
|
06:55
|EQS-News: Alzchem steigert Umsatz und Profitabilität im 9-Monatszeitraum 2026 (EQS Group)
|
28.10.26
|Ausblick: Alzchem Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.10.26
|EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 20 Mio. Euro (EQS Group)
|
27.10.26
|EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG Resolves Share Buyback of up to 20 Million Euros (EQS Group)
|
23.10.26
|Alzchem erneut unter den besten 5 % der weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen (EQS Group)
|
23.10.26
|Alzchem again ranked among the top 5% of companies rated worldwide by EcoVadis (EQS Group)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Alzchem Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Alzchem Group AG
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|163,40
|0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.