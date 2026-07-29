Ausblick: Alzchem Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alzchem Group äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,66 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alzchem Group 1,57 EUR je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Alzchem Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 147,2 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,02 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,56 EUR, gegenüber 6,28 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 606,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 562,1 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at