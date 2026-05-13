Ausblick: Amada legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amada wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Amada für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 57,12 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 37,04 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 19,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 146,18 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 121,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 105,08 JPY im Vergleich zu 98,72 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 441,42 Milliarden JPY, gegenüber 396,67 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at