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WKN: 858465 / ISIN: JP3122800000

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Amada präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amada öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 17,73 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 109,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 8,47 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Amada 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 95,23 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Amada 77,27 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 126,84 JPY, gegenüber 96,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 481,80 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 437,37 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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