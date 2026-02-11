Amada Aktie

ISIN: US0226312041

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Amada stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amada öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Amada nach den Prognosen von 2 Analysten 675,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 592,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 2,79 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

