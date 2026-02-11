Ausblick: Amada verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Amada wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 17,55 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 105,56 Milliarden JPY gegenüber 90,30 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 101,23 JPY, gegenüber 98,72 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 434,03 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 396,67 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at