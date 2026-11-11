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WKN: 858465 / ISIN: JP3122800000

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Amada veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Amada wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 36,91 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 53,60 Prozent erhöht. Damals waren 24,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 13,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 121,42 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 107,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 132,58 JPY, während im vorherigen Jahr noch 96,67 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 494,35 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 437,37 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

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