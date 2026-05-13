Ausblick: Amada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amada öffnet am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,49 USD. Dies würde einem Zuwachs von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amada 0,970 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 933,1 Millionen USD – ein Plus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amada 799,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,68 USD je Aktie, gegenüber 2,59 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,80 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at