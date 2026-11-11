Amada Aktie
ISIN: US0226312041
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Amada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Amada wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,925 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Amada noch 0,650 USD je Aktie eingenommen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,38 Prozent auf 772,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 725,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,31 USD, gegenüber 2,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amada Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs
|
11.11.26
|Ausblick: Amada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Amada veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Amada präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Amada informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Amada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Amada Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!