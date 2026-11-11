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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Amada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amada wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,925 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Amada noch 0,650 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,38 Prozent auf 772,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 725,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,31 USD, gegenüber 2,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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