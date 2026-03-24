Amadeus Fire Aktie

Amadeus Fire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysen 24.03.2026 07:01:06

Ausblick: Amadeus Fire informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: Amadeus Fire informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bei Amadeus Fire stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Amadeus Fire wird am 25.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,04 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Amadeus Fire noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 89,8 Millionen EUR aus – eine Minderung von 9,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amadeus Fire einen Umsatz von 99,2 Millionen EUR eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,619 EUR, gegenüber 6,01 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 364,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 436,9 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amadeus Fire AG

mehr Nachrichten