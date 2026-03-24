Ausblick: Amadeus Fire informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bei Amadeus Fire stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Amadeus Fire wird am 25.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,04 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Amadeus Fire noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 89,8 Millionen EUR aus – eine Minderung von 9,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amadeus Fire einen Umsatz von 99,2 Millionen EUR eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,619 EUR, gegenüber 6,01 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 364,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 436,9 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at