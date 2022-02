Ausblick: Amadeus IT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amadeus IT wird sich am 25.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,101 USD je Aktie gegenüber -0,244 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 61,76 Prozent auf 937,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 579,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,131 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,831 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 3,03 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at