Ausblick: Amadeus IT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amadeus IT wird am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,777 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Amadeus IT 0,650 USD je Aktie eingenommen.

Amadeus IT soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,89 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,69 USD, gegenüber 3,10 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 7,62 Milliarden USD im Vergleich zu 6,64 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at