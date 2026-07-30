Ausblick: Amadeus IT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amadeus IT wird am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,989 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Amadeus IT noch 0,950 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,89 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,94 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,43 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 7,84 Milliarden USD, gegenüber 7,35 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at