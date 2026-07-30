Ausblick: Amadeus IT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amadeus IT öffnet am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,866 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Amadeus IT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,840 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,65 Milliarden EUR – ein Plus von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amadeus IT 1,63 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,43 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,04 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,84 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 6,52 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at