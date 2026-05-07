Ausblick: Amadeus IT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Amadeus IT lädt am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,808 EUR gegenüber 0,800 EUR im Vorjahresquartal.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,63 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,64 Milliarden EUR aus.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,38 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,04 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,84 Milliarden EUR, gegenüber 6,52 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at