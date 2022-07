Ausblick: Amadeus IT präsentiert Quartalsergebnisse

Amadeus IT präsentiert am 29.07.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,440 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,15 Milliarden EUR – ein Plus von 83,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amadeus IT 624,4 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,45 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,41 Milliarden EUR, gegenüber 2,67 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at