Ausblick: Amadeus IT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amadeus IT öffnet am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,939 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Amadeus IT ein EPS von 0,840 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Amadeus IT im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,92 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,62 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,94 USD, gegenüber 3,43 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 7,99 Milliarden USD im Vergleich zu 7,35 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at