Ausblick: Amadeus IT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amadeus IT präsentiert am 06.05.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,175 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Amadeus IT ein EPS von -0,180 EUR je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 78,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 496,7 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 885,4 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,32 EUR, gegenüber -0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 4,22 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,67 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at