Ausblick: Amadeus IT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Amadeus IT wird am 25.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,089 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,200 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 74,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 826,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 474,3 Millionen EUR umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,115 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,680 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,67 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,17 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at