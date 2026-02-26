Ausblick: Amadeus IT zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amadeus IT stellt am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,665 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 9,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amadeus IT 0,610 EUR je Aktie vermeldete.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,61 Milliarden EUR aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,14 EUR im Vergleich zu 2,87 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 6,50 Milliarden EUR, gegenüber 6,14 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at