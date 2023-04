Ausblick: Amalgamated Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amalgamated Financial öffnet am 27.04.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,710 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Amalgamated Financial 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 71,4 Millionen USD – ein Plus von 28,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amalgamated Financial 55,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,90 USD, gegenüber 2,79 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 289,1 Millionen USD im Vergleich zu 266,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at